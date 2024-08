Gallo: "Dalla Regione mezzo milione di contributo per dare un futuro alle scuole di montagna"

L’assessorato alla Montagna della Regione Piemonte va in soccorso alle terre alte stanziando oltre mezzo milione di euro per mantenere le scuole in aree territorialmente disagiate. Un aiuto che anche per quest'anno arriva attraverso le Unioni montane, 51 in tutta la Regione, e si estendono dalle Alpi liguri fino all’Alto Verbano. Tocca ad esse, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, individuare le soluzioni e il personale nelle scuole di infanzia e primarie per garantire un servizio essenziale come l’insegnamento.