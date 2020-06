Gli agenti di Barriera Nizza fermano un rapinatore e un ladro

I poliziotti del Commissariato Nizza hanno individuato nelle scorse ore un cittadino di origini marocchine, ventitreenne, autore di rapina. Il giovane aveva avvicinato, il 23 maggio, una donna intenta a effettuare una videochiamata, strattonandola e colpendola con un pugno al fianco per impadronirsi del suo telefonino. La vittima aveva fornito descrizioni molto precise sull’autore del fatto: da alcuni dettagli relativi al suo abbigliamento, personale del Commissariato, durante un controllo del territorio avvenuto mercoledì scorso, ha individuato il sospetto in via Berthollet angolo Saluzzo. Il ventitreenne, che risulta senza fissa dimora e ha precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato sottoposto a fermo per rapina e lesioni, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Lo scorso sabato sera, invece, nel corso di un servizio in abiti civili mirato alla vigilanza sul rispetto delle norme relative alla prevenzione del CoVid 2019, gli stessi poliziotti sono intervenuti in seguito alla commissione di un furto di una borsetta ai danni di una diciottenne. La ragazza stava consumando una vivanda ai tavolini di un locale ubicato in via Saluzzo e all’improvviso ha urlato “Aiuto, mi ha rubato la borsa” indicando un giovane. Prontamente, gli agenti sono intervenuti bloccando l’autore del fatto e restituendo il maltolto alla legittima proprietaria; per il ragazzo, un ventiduenne di origini marocchine, sono scattate le manette per furto con strappo in flagranza.