Continua il sostegno alle famiglie e alle imprese dalla BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura

Un aiuto concreto al territorio, alle famiglie e alle imprese. È ciò che sta offrendo la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura in questo momento di emergenza.

Per le imprese, sono state lavorate oltre 1.000 pratiche di moratoria sui mutui concessi, per circa 100 mln di euro, e oltre 450 pratiche di finanziamento di importo fino a 25.000 euro per micro, piccole e medie imprese. Inoltre, sono state sospese le rate di leasing e finanziamenti in essere alle tante aziende che sono rimaste ferme per i due mesi di lockdown.

Per i privati, sono state sospese le rate di mutui e finanziamenti, è stata anticipata la cassa integrazione e si è subito pensato ad alcune misure specifiche a sostegno delle famiglie.

Attualmente, i clienti della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura possono richiedere prestiti personali in tempi immediati e a condizioni molto vantaggiose. Un’altra novità è stata proposta con l’Ecobonus 110%: la banca ha previsto un mutuo a tasso agevolato a sostegno dei lavori di ristrutturazione, che consente di azzerare completamente le spese. Con il super bonus, infatti, è possibile pagare sia i lavori sia gli interessi del prestito.

Infine, le carte di credito collocate dalla BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura prevedono la possibilità di rateizzare a tassi convenienti le spese di importo superiore a 250 euro.

“La ripartenza non sarà facile – commenta il Direttore Generale Mauro Giraudi –. Abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini di vendita, di produzione, di acquisto. La nostra banca ha deciso di mettere in campo tutte le risorse necessarie per aiutare le famiglie e le aziende nostre clienti, lavorando con tempestività le richieste e cercando di andare incontro alle diverse esigenze”.