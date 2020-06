Covid, a Torino anche gli artigiani potranno allargare gratis i banchetti in strada

Dopo ristoranti, bar e negozi a Torino anche i banchetti potranno ampliare la loro vendita su strada. Oggi il Consiglio Comunale ha approvato una delibera che consente agli artigiani di aumentare, di un metro, lo spazio per commercializzare le proprie creazioni.

Come per i dehors, il provvedimento vuole sostenere economicamente gli operatori, garantendo al contempo il distanziamento contro il contagio da Covid. Questa occupazione straordinaria sarà consentita fino al 30 novembre e gratuita: non è previsto infatti il versamento della Cosap. Qualora gli ambulanti avessero già pagato per marzo e aprile quest’ultima tassa, essendo le attività state sospese, le quote già versate saranno detratte dai canoni dovuti per le successive occupazioni. Su richiesta formale potranno essere rimborsate.