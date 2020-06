Lezione ai giardinetti per una seconda elementare: l'esperimento della Levi-Montalcini

Una lezione, fatta di giochi e molti sorrisi e divertimento, nonostante le scuole chiuse, si è tenuta stamattina per gli alunni della seconda C della scuola elementare Rita Levi Montalcini. Luogo scelto: il giardino di fronte al tribunale e al grattacielo di Intesa Sanpaolo, a pochi passi dalla sede dell'istituto, che è su via Palmieri, nel quartiere Cit Turin.

Un'iniziativa privata (non concordata con la scuola, ed è per questo che si è svolta in un giorno "festivo") che ha coinvolto la maestra Patrizia e i bambini della classe seconda C, che si sono presentati tutti rigorosamente con la mascherine a con uno striscione con su scritto "Noi C siamo". Alla lezione all'aperto, per un paio d'ore, hanno partecipato - mantenendo le dovute distanze di sicurezza - anche i genitori.

Obiettivo vero: fare in modo che i compagni si ritrovassero dopo tanti mesi, per un gioco insieme, qualche chiacchiera, ma soprattutto per salutarsi e abbracciarsi (soltanto "virtualmente") prima delle vacanze estive.