A Nichelino si sta completando la distribuzione delle mascherine della Regione Piemonte

E' giunto nei giorni scorsi a Nichelino l'ultimo carico di mascherine della Regione Piemonte e la Protezione civile è in campo per completare la distribuzione in tutta la città.

Tuttavia, durante le operazioni, in qualche occasione, non sono stati rinvenuti dai volontari i nominativi sui campanelli e sulle buche delle lettere.

Per questo, si invita ogni residente che non abbia ricevuto la busta contenente le mascherine, se abitante nelle vie già interessate dalla distribuzione, a contattare l'Ufficio della Protezione civile di Nichelino.