Riparti Piemonte, Biletta (FI): "Approvato Odg per il sostegno delle agenzie di eventi e comunicazione"

"E' stato approvato un nostro ordine del giorno che impegna la Giunta per sostenere la filiera delle agenzie di organizzazione di eventi e di comunicazione. E' evidente come questo comparto, finora escluso dal Governo nazionale da ogni misura, abbia la necessità di un aiuto concreto visto che è stato il primo a fermarsi e che continuerà a subire gli effetti sia delle limitazioni di distanziamento sia della crisi economica conseguente alla pandemia".

"E' indispensabile dare una risposta ai 570mila addetti che lavorano direttamente o indirettamente in questa filiera, quel che è certo è che la Regione da sola non può supplire ad un Governo nazionale che ha abbandonato intere categorie di imprenditori e lavoratori. Il Governo Conte deve aiutarci a sostenere anche questi operatori seguendo le promesse del ministro Gualtieri che aveva assicurato che nessuno sarebbe restato indietro". Ad affermarlo in una nota la vicecapogruppo di Forza Italia Alessandra Biletta, prima firmataria dell'ordine del giorno e dei consiglieri Ruzzola, Graglia e Vercellotti.