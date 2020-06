"Tutta mia la città": il coronavirus non ferma le biciclette degli studenti di Moncalieri

É un appuntamento fisso quello di vedere, durante l’estate, diversi ragazzi e ragazze per la città che, in sella alle loro biciclette, ridipingono le panchine oppure puliscono i parchi. “Tutta mia la città” è il progetto della Città di Moncalieri che ogni anno vede la partecipazione di tanti giovanissimi alle prese con pennelli e cartavetro, malgrado la narrazione che vede spesso i giovani non prendersi cura degli spazi cittadini.

“In questo complicato periodo non abbiamo dimenticato i nostri giovani” – spiega il Sindaco Paolo Montagna – “La loro voglia di fare, di stare fuori dalle mura domestiche sarà, ancor di più, una boccata d’ossigeno per la città tutta”.

“L’impegno dei nostri giovani e la collaborazione con gli istituti scolastici rimane un bene prezioso” – racconta, invece, Davide Guida, Capo di Gabinetto –- “Nonostante l’emergenza covid-19 siamo a qui a investire, sempre e con maggior vigore, sul coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze di Moncalieri: i partecipanti, anche quest’anno, potranno avere un rimborso spese e crediti scolastici”.

"Tutta mia la città", il progetto di Piazza Ragazzabile della Città di Moncalieri, pensato come cantiere estivo di cittadinanza e protagonismo per gli studenti delle Scuole superiori di Moncalieri, promosso in collaborazione con l'Associazione Jonathan. Un cantiere - laboratorio di esperienze civiche urbane per chi ha voglia di prendersi cura del territorio e cambiare la città partendo dalle piccole cose. Sono previste pulizie di aree verdi e spazi pubblici, recupero di elementi di arredo urbani, stage formativi sull'ecologia urbana.

Mercoledì 17 giugno alle ore 18 si terrà un incontro virtuale sulla piattaforma Zoom, durante il quale verranno illustrate tutte le novità e si potranno conoscere gli operatori che affiancheranno i partecipanti.

Le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 10 luglio 2020 nelle mattine dal lunedì al venerdì. Scadenza iscrizioni: 18 giugno, ore 13.

www.moncalierigiovane.it