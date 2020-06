Tentata truffa online ai danni di un disabile torinese, 30enne ivoriano smascherato ad Alassio

Una truffa online è stata smascherata dai carabinieri di Alassio. Vittima del raggiro una famiglia torinese di un ragazzo disabile, alla quale sono stati "spillati" 1.200 euro per l'acquisto di una sedia per disabili che non è mai stata consegnata.

A scoprire l'inganno un militare in servizio nella stazione rivierasca, il quale grazie alle sue abilità informatiche è riuscito, dopo aver investigato sul sito e sulla rete, a risalire all'identità del colpevole.

Si tratta di un uomo di 30 anni, nato nella Costa d’Avorio ma residente nella Brianza. L'uomo, una volta rintracciato, è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.