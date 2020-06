Ballatore (FdI): "Amministrazione torinese immobile, il tempo è scaduto"

"Abbiamo vissuto, alcuni mesi all'insegna della più brutta crisi avvenuta dal dopoguerra - dichiara Alfredo Ballatore di Fratelli d’Italia - sicuramente ci si doveva concentrare sulle azioni da mettere in atto per far fronte all'emergenza, ma questo non avrebbe dovuto bloccare l'attività amministrativa e le scelte politiche".

"Questo, anzi doveva essere un motivo di opportunità per fare ciò che in tempi ordinari non è stato fatto. Mi riferisco ad esempio al rifacimento di alcuni tratti stradali, o alla pulizia del verde pubblico, (in particolar modo) o a tante altre situazioni che a tutt'oggi questa amministrazione non ha ottemperato. Nel frattempo, però, purtroppo continuano le segnalazioni di situazioni di degrado in città a Torino, sistematicamente riscontrate da associazioni o comitati, in cui si evidenzia la scarsa attenzione, sul territorio di una gestione amministrativa, (circoscrizioni) sempre in netto ritardo sulle questioni che riguardano i temi di propria competenza".

"Pertanto ci si ritrova, troppo spesso, girato l'angolo con microdiscariche ed altre situazioni di degrado ovunque. I cittadini, sono stanchi ormai di questa quotidianeità e chiedono punizioni esemplari per chi sporca, anche attraverso l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, affinchè queste situazioni vengano risolte o quantomeno, ridimensionate".

"Erba alta, giardini trascurati, ormai dappertutto. Non solo i grandi progetti sono al palo - prosegue Ballatore - ma questa Amministrazione non riesce nemmeno a curare l'ordinaria manutenzione. E dall'ultima risposta (Ottobre 2019 prot. N. 9555 cat. 4 cl. 80 fasc 1) in cui, a seguito dell’ennesima segnalazione, il riscontro è negativo e cita testualmente “ad oggi, la Circoscrizione non possiede i mezzi economici per intervenire, tuttavia si verificherà la possibilità di intervento quando verranno assegnate nuove risorse economiche” si evidenzia come l’Amministrazione a guida Appendino non riesca a dare la giusta attenzione ad una Grande Città.

"Una Amministrazione deve saper diversificare le varie risorse del bilancio con politiche che guardano alla pulizia, alla manutenzione ordinaria, alla sicurezza e a tanti altri obiettivi ormai da quattro anni trascurati. Basta guardarsi intorno in questi giorni, nonostante l'annuncio delle riaperture dei parchi e delle aree attrezzate per i bimbi, per scoprire che c'è erba alta ovunque, dal Centro fino alla periferia. Possibile che la giunta Appendino non sia riuscita a intervenire per tempo?".

Ballatore fa poi un'ultima considerazione. "La nostra meravigliosa Città, un tempo centro del Triangolo Industriale e fulcro dell'economia nazionale, merita così tanto disinteresse? Per quanto tempo ancora dovremo essere posizionati, nelle classifiche di ogni genere, nelle posizioni finali? Crediamo che Torino meriti un Futuro migliore, perchè ha tutte le carte in regola per tornare ad essere tra le Grandi Città italiane ed Europee".