Nichelino piange la scomparsa dell'ex assessore Maria Antonietta Ricci

Nichelino è in lutto per la prematura scomparsa di Maria Antonietta Ricci. Impiegata amministrativa all'Asl, era stata anche assessore ai tempi della giunta guidata da Angelino Riggio.

Il cordoglio di parenti, amici e della politica

Malata da tempo, ha lottato con coraggio fino alla fine: aveva 64 anni. La piangono, oltre a familiari, parenti e amici, anche numerosi esponenti del mondo politico, in primis quelli del Pd, il suo partito, che ne avevano apprezzato la serietà e l'impegno. Una donna mai banale, dal carattere deciso, che portava avanti con grande convinzione le sue battaglie.

"Sono stati anni di battaglie insieme, anche intense, che talvolta ci hanno contrapposto ma che alla fine ci avevano fatto trovare un equilibrio nel rispetto reciproco": l'ha ricordata così l'assessore al Lavoro Fiodor Verzola. "Buon viaggio Maria Antonietta, che la terra ti sia lieve".

"Grazie per ciò che sei stata. Continua a combattere da lassù, come solo tu sapevi fare. Non ti dimenticheremo mai", ha dichiarato il segretario locale del Pd Antonio Landolfi.

"Voglio ricordare con affetto Maria Antonietta Ricci: ex assessora, una donna che ha dedicato con impegno e passione una parte importante della sua vita pubblica alla comunità", il ricordo del sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo. "Il nostro ultimo incontro risale a circa un mese e mezzo fa: mi ha raccontato della sua malattia e attraverso le sue parole ho riconosciuto la straordinaria dignità con cui la stava affrontando. Era pienamente consapevole del suo destino, ma al tempo stesso determinata a vivere al meglio il tempo che le rimaneva. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio più sincero abbraccio".