A Torino la rabbia degli infermieri: “Conte aveva detto di non volerci lasciare soli e ci ha dimenticati” [VIDEO]

Il suono di una tromba per ricordare gli oltre 40 infermieri deceduti a causa del Coronavirus e una lunga fila di camion per chiedere al Governo di rispettare gli impegni presi e rivedere le condizioni di lavoro di tutta la categoria. E’ una doppia e distinta protesta quella messa in atto oggi, tra piazza Vittorio e piazza Castello, dagli infermieri torinesi.

Nursind e Nursing Up, tra le due sigle sindacali più rappresentative . Francesco Coppolella, segretario generale Nursind si rivolge direttamente al Governo: “Siamo qui per chiedere loro di riconoscere già che hanno promesso, onorino gli impegni presi”, afferma riferendosi alle parole del premier Conte, che a marzo aveva dichiarato di non voler lasciar soli gli infermieri, aumentando gli stipendi e rivendendo il contratto. “Tutto questo non è stato fatto - attacca il sindacalista - e siamo pronti ad andare a Roma”.