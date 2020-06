Welfare, apre il bando “Vivomeglio” di Fondazione Crt: fino a 30.000 euro per progetti a sostegno della disabilità

È aperto il bando “Vivomeglio” della Fondazione CRT che sostiene, con contributi fino a 30.000 euro ciascuno, progetti di welfare capaci di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità in Piemonte e Valle d’Aosta.

Enti e associazioni non profit potranno presentare le domande fino al 31 luglio sul sito www.fondazionecrt.it, proponendo soluzioni nuove, efficaci e sostenibili per la residenzialità, l’integrazione sociale e lavorativa, lo sviluppo dell’autonomia e delle abilità personali di donne, uomini, bambini e ragazzi in difficoltà, il supporto alle loro famiglie, che si sono fatte carico, da sole, di un grande impegno nella fase del lockdown.

Particolare attenzione sarà rivolta quest'anno a progetti innovativi sul fronte digital, capaci di aiutare le organizzazioni nella fase del post-emergenza Covid-19, garantendo anche a distanza, laddove non possibile in presenza, la continuità delle attività di formazione e della relazione educatore-ragazzo.