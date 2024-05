Nelle difficoltà, Aurora tira fuori il suo lato migliore: cittadini al lavoro insieme per spalare la grandine

Residenti di Aurora insieme per spalare la strada dalla grandine

Le spettacolari e allarmanti immagini dei residui della grandinata che si è abbattuta ieri pomeriggio sulla zona nord di Torino, con mucchi di chicchi di ghiaccio accumulati nelle strade, hanno fatto il giro dei giornali, del web e dei social.

A spiccare, però, ci sono soprattutto le bellissime e significative immagini che hanno immortalato decine di cittadini lavorare insieme per spalare lungo Dora Napoli nel tratto compreso tra il Ponte Mosca e Ponte Carpanini, uno dei punti più colpiti dal forte temporale.

Questa collaborazione spontanea tra persone diverse – ben rappresentata dalla foto finale di gruppo – è la dimostrazione che il quartiere Aurora, quando vuole e ancor di più nei momenti di maggior difficoltà, sa tirare fuori il lato migliore di sé.



Per oggi, sabato 25 maggio, come si legge sul profilo Facebook del Centro Meteo Piemonte è atteso un generale miglioramento del tempo, seppur ancora con nuvolosità irregolare e qualche locale acquazzone pomeridiano sulle Alpi e in Appennino.

Domenica 26 maggio ben soleggiata, salvo qualche velatura in transito, con temperature massime fin verso i 23/26°C.