Frediani-Bertola (M5S): "Flash mob infermieri, Cirio e la Lega hanno bocciato le nostre proposte"

"Dalla Giunta regionale solo parole, discorsi e pacche sulle spalle ma di fatti concreti nemmeno l’ombra per gli infermieri del Piemonte. Giusta e condivisibile la protesta di oggi promossa da Nursind e Nursing Up", dichiarano i consiglieri regionali del M5S Francesca Frediani e Giorgio Bertola.

"Cirio e la Lega, in questi mesi, si sono distinti per non aver tenuto in nessuna considerazione le richieste di coloro che, fino a poche settimane fa, non esitavano a definire “eroi”. Invece al primo banco di prova, rappresentato dal “Riparti Piemonte”, non è stato fatto nulla. Il testo infatti era incentrato su norme edilizie ad uso e consumo di speculatori e mance riservate a talune categorie produttive mentre altre sono state escluse. A conti fatti, di benefici per il personale sanitario, non ne abbiamo visti come dimostra la manifestazione di oggi".

"Anzi, in Consiglio regionale Cirio e Lega hanno bocciato la nostra proposta per anticipare, attraverso un accordo integrativo, il bonus nazionale in favore del personale sanitario che ha combattuto in prima linea contro il Covid. Puglia e Veneto, due regioni di diverso colore politico, hanno raggiunto un accordo simile con le sigle sindacali. In Piemonte invece nulla di tutto ciò".

"Il voto negativo è stata l’ennesima dimostrazione del modo di operare di questa Giunta: tanti annunci, zero fatti concreti".