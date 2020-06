L’ex "Combi" tornerà agli antichi fasti: un centro sportivo e una student zone pronti entro il 2022

Accordo raggiunto. Forte di un passato glorioso, l’area “ex Combi” tornerà agli antichi fasti di un tempo: è infatti stata approvata questa mattina in Giunta una delibera che permetterà alla Città di Torino di lavorare insieme a Politecnico e Università di Torino a un progetto per gli studenti e per tutti i cittadini.

Aree relax, percorsi e attrezzature sportive, bar, chioschi e aule studio. Il pezzo di terra intitolato al leggendario portiere della Juventus, entro il 2022 diventerà un luogo centrale per lo sport e la socialità, aperto alla cittadinanza. E’ qui, proprio al confine tra i quartieri Filadelfia e Santa Rita e a due passi dallo stadio Grande Torino, che il protocollo d’intesa firmato dalla Città e dagli atenei torinesi permetterà di riqualificare dal punto di vista ambientale e strutturale tutta l’area. L’obiettivo? Dare vita a uno spazio fruibile in sicurezza dagli studenti e da tutta la cittadinanza.

Inevitabilmente l’ex Combi avrà un ruolo centrale, per posizione e modernità degli spazi, anche in ottica Atp Finals. Non tanto a partire dal 2021 quanto dal 2022, anno in cui dovrebbe essere pronto il centro polivalente. Entro quella data, l’area avrà un nuovo tassello da inserire a fianco del ciclo Stampa Sporting Torino, dello stadio appunto e del Pala Alpitour, oltre che al Palazzo del Nuoto. Insomma, una cittadella dello sport, pensata per i giovani. I costi, da quanto trapela, verranno divisi tra Comune (grazie ai fondi promessi dal Governo) e gli atenei torinesi. Ulteriori dettagli, in ogni caso, verranno resi noti nelle prossime settimane, quando verrà presentata la prima versione del progetto.

Entusiasta dell’accordo raggiunto per la rigenerazione urbana di un luogo storico di Torino fino ad oggi un po’ dimenticato (utilizzato come parcheggio per gli eventi e gli studenti) l’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria: “Un’ altra area di Torino che si rigenera e si riqualifica: sono molto soddisfatto della collaborazione con il Politecnico e l’Università di Torino. Una sinergia che evidenzia come facendo squadra si ottengano ottimi risultati”.