Coronavirus, da Intesa Sanpaolo già erogati oltre 100mila finanziamenti fino a 25mila euro

Oltre centomila finanziamenti per un importo complessivo che supera i 2 miliardi di euro. E' questa la cifra intorno alla quale si muove l'attività di Intesa Sanpaolo per quanto riguarda la concessione di credito nella forma fino a 25mila euro, uno dei primi strumenti messi in campo dal governo per rispondere all'emergenza economica, oltre che sociale, legata al Coronavirus.



Finanziamenti e agevolazioni creditizie sia autonome che in adempimento delle