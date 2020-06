Svelata a inizio febbraio, la Nuova Citroën C3 è ordinabile in Italia

La terza generazione di Citroën C3, city car versatile, si distingue per numerose caratteristiche che hanno saputo conquistare oltre 750.000 clienti nel mondo dal suo lancio, a fine 2016. C3 propone un carattere deciso, una firma grafica distintiva e uno stile unico in un mercato molto stereotipato.

UN NUOVO FRONTALE

Il nuovo frontale, ispirato direttamente dalla concept car CXPERIENCE rafforza la sua personalità. La nuova firma, identificativa di Citroën, si rinnova per accentuare la percezione dell’altezza del cofano. Innanzitutto gli chevron e il profilo cromato arrivano fino alle luci diurne a LED (secondo le versioni) e valorizzano l’ampiezza della vettura. Poi sono stati rinnovati i nuovi proiettori dallo sguardo tecnologico, a LED su tutte le versioni. Un tocco di colore e di freschezza è stato aggiunto ai profili dei fari fendinebbia, posizionati nella parte inferiore.

UN’ IDENTITÀ FORTE

Frontale rialzato e a sviluppo orizzontale che conferisce a Nuova C3 un aspetto deciso, per una sagoma compatta da 3,99 m di lunghezza.

Airbump® laterali (secondo le versioni) dal nuovo design . Vera firma grafica sono composti da 3 capsule in rilievo poste nella parte inferiore della fiancata e sfoggiano un profilo colorato secondo il Pack Color scelto dal cliente. Proteggono la carrozzeria e potenziano lo stile del veicolo.

Ruote di grande diametro ( secondo le versioni). Nuova C3 propone le ruote più grandi del segmento (fino a 640 mm.

Profili passaruota e sottoscocca (secondo le versioni). Gli ampi passaruota sottolineano i parafanghi. La sensazione di protezione è amplificata dagli ampi paraurti nella parte inferiore di colore nero.

Nuove decorazioni del montante posteriore (che richiamano le capsule degli Airbump® ) enfatizzano la coerenza grafica della vettura e rafforzano il profilo.

97 POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Il potenziale di personalizzazione di C3, più che mai al passo con i tempi e «Inspired by You», passa da 36 a 97 combinazioni, perché ognuno possa scegliere la vettura che rifletta al meglio il proprio stile.

Nuova C3 rafforza la sua caratteristica di berlina più personalizzabile del suo segmento grazie a:

7 tinte per la carrozzeria, tra cui 2 nuove tinte luminose Elixir Red e Spring Blue, in aggiunta alle tinte già conosciute (Night Black, Steel Grey, Platinium Grey, Soft Sand, Polar White).

4 Pack Color, sulle modanature dei fendinebbia e sugli Airbump ®. La tinta Emerald Blue si aggiunge al Nero, Bianco e Rosso.

4 tinte per il tetto, con 1 nuovo colore trendy Emerald Blue (in aggiunta al Opal White, Onyx Black, Sport Red). I colori del tetto si abbinano alla tinta delle calotte dei retrovisori e alla decorazione del montante posteriore.

3 decorazioni per il tetto, con nuovi temi grafici (Red, Techwood, Emeraude) per il tetto e il montante posteriore.

Nuova Citroën C3 beneficia anche di nuovi cerchi da 16” e 17’’ (secondo le versioni) che rinforzano il carattere del suo profilo. Cerchi da 16’’ Hellix bicolore Nero diamantati, proposti in opzione, a completare i cerchi in lega 16’’ Matrix, o ancora cerchi in lega da 17’’ Vector diamantati.

NUOVI AMBIENTI INTERNI

L’abitacolo di Nuova C3 si rinnova e immerge gli occupanti in un ambiente comodo e accogliente. La plancia di Nuova C3, dal design lineare, trasmette sensazioni di calore grazie al trattamento specifico di colori e materiali in abbinamento alle portiere o ai sedili, per un insieme armonioso. Nuova C3 offre 2 nuovi ambienti interni in opzione.

Ambiente Emeraude: dalle connotazioni dinamiche, giocate sul contrasto tra colori scuri e tocchi colorati Emeraude. I sedili sono rivestiti con un tessuto tecnico (maglia 3D) dall’aspetto dinamico, mentre la plancia è in TEP nero. I profili della plancia e le fasce in tessuto colorato offrono una continuità visiva inedita e di qualità.

Ambiente Techwood : con dettagli alto di gamma, che abbina l’elegante pannello della plancia con effetto “legno chiaro” con il rivestimento chiaro nella parte superiore dei sedili.

03. COMFORT E MODERNITÀ A BORDO

Vero luogo di vita, in grado di accogliere fino a 5 persone, l’abitacolo di Nuova C3 si rinnova, per offrire ancora più benessere a bordo mantenendo tutti i vantaggi del programma Citroën Advanced Comfort®.

COMFORT: SOSPENSIONI BEST IN CLASS

La nuova berlina è un riferimento nel segmento per il comfort delle sue sospensioni e la cura dedicata all’isolamento acustico. Una sintesi che offre una sensazione unica e una firma tipicamente Citroën al volante, che isola completamente dal mondo esterno.

NUOVI SEDILI ADVANCED COMFORT

Per offrire una nuova esperienza di comfort, i sedili ampi e accoglienti di Nuova C3 sono stati concepiti con una cura particolare.

Questi sedili generosi (regolabile in altezza lato guida) offrono maggiore comfort sia visivo che in termini di postura, con una lavorazione dall’effetto grafico e un supporto lombare.

Schiuma morbida sotto il tessuto e spessa in superficie (spessore che passa da 2 mm a 15 mm ) per una morbidezza di prim’ordine.

Supporto lobare al centro del sedile per il massimo comfort dinamico.

Sempre attenta alle esigenze dei clienti, Nuova C3 propone ora un bracciolo lato guida che migliora il comfort quotidiano (NOVITA’, disponibile con gli interni in opzione).

PRATICITÀ A BORDO

Per la sua abitabilità, C3 è diventata un riferimento nel segmento. Offre una percezione di spazio immediata grazie alle linee essenziali della plancia, al design dei sedili, alla cura particolare dedicata ai colori, ai volumi e ai materiali. Lo spazio per le gambe nei posti posteriori è ai migliori livelli.

I vani di contenimento sono studiati in modo funzionale. Il vano centrale molto utile permette di liberare il massimo spazio nella parte anteriore del veicolo, ed è completato da grande cassettino portaoggetti (6,25L).

Infine C3 offre un volume generoso del bagagliaio di 300 L.