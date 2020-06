Accordo con la Regione per il bonus agriturismi

“È stato raggiunto un accordo affinché tutti gli agriturismi possano beneficiare dei bonus previsti dalla Regione Piemonte dopo che il comparto ha risentito del lockdown, con perdite anche fino al 100 per cento. Sarà fondamentale in questa fase di ripartenza poter contare sul sostegno economico per un settore che valorizza, al 100 per cento, il Made in Piemonte, sia a tavola sia a livello di promozione del nostro territorio”, informa Jacopo Barone, presidente degli Agriturismi di Campagna Amica di Torino, nel commentare l’esito positivo del tavolo, che si è tenuto in Regione Piemonte con il governatore Alberto Cirio e gli assessori al Turismo e all’Agricoltura.