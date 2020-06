Tundo replica a Magliano: "Nessun mancato pagamento a gennaio e febbraio"

La Vincenzo Tundo spa ha replicato immediatamente alle accuse mosse dal capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale a Torino, Silvio Magliano: “Non ci risultano affatto mancati pagamenti riferiti ai mesi di gennaio e febbraio, come dichiara il signor Magliano. Precisiamo che dal mese di marzo, dalla sospensione del servizio per covid-19, i nostri dipendenti si trovano in cassa integrazione. Anche i subappaltatori del servizio sono stati regolarmente pagati in quei mesi".

"Cogliamo l’occasione per invitare il sig. Magliano a conferire con la scrivente società laddove giungessero segnalazioni circa “sospetti ritardi”. Ci rendiamo disponibili a fornire al consigliere tutte le risposte necessarie a verificare la veridicità delle informazioni prima divulgarle agli organi di stampa", prosegue la nota dell'azienda di trasporto.

"Tutto questo al fine di evitare le false notizie che arrecano inutili preoccupazioni tanto ai lettori quanto all’Amministrazione comunale, attualmente impegnata nella riorganizzazione del servizio che in questo momento storico richiede particolare cura e attenzione”.