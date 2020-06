Nuova Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupé e Cabriolet: più identità del marchio, più sportività, più personalità

Il motore elettrificato da 3,0 litri con doppia sovralimentazione, grazie a un turbocompressore a gas di scarico e a un compressore elettrico supplementare, eroga 320 kW (435 CV) e mette a disposizione una coppia massima di 520 Nm. Il suo alternatore-starter EQ Boost genera 16 kW di potenza e 250 Nm di coppia momentanee in più, alimentando anche la rete di bordo a 48 V. Tra gli altri elementi di spicco dei nuovi modelli figurano il cambio a 9 marce SPEEDSHIFT TCT AMG e la trazione integrale completamente variabile 4MATIC+ Performance AMG.

«Dopo la berlina e la station-wagon, anche le versioni coupé e cabriolet dei nostri nuovi modelli E 53 4MATIC+ rappresentano una sintesi perfetta di performance, eleganza e comfort. Con interventi specifici che hanno interessato gli esterni e gli interni abbiamo messo ancora più a fuoco l'identità del marchio e stiamo rivisitando la nostra intera gamma di Classe E. I due modelli a due porte firmati dalla casa di Affalterbach sono la risposta perfetta per i clienti orientati al lifestyle che chiedono anche performance ed efficienza», ha affermato Tobias Moers, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH.

Frontale incisivo completamente rivisitato, mascherine tonde dei doppi terminali di scarico e nuove tonalità

Il design del frontale è stato completamente rinnovato, accentuando l'appartenenza dei modelli alla famiglia AMG. L'elemento più importante è la mascherina del radiatore specifica di AMG dotata di dodici lamelle verticali, che ora possono sfoggiare anche le versioni coupé e cabriolet di E 53 4MATIC+. Il profilo di base “a forma di A” del frontale che si allarga verso il basso e i fari full LED più piatti e incisivi, insieme ai powerdome sul cofano motore, conferiscono all'auto più carattere nella vista frontale. Nella sezione centrale la grembialatura anteriore si alza seguendo il profilo di una “A”, dando vita a un'altra grande presa d'aria con cinque listelli verticali che lasciano intravedere dettagli tecnici come il radiatore, per un autentico look sportivo. Comunicano sportività anche le ampie prese d'aria laterali dotate di due lamelle trasversali e il nuovo splitter frontale. Con i loro materiali pregiati, i flic in nero lucido non solo sottolineano il carattere di “performance luxury” del marchio, ma in combinazione con gli air curtain interni migliorano anche l'aerodinamica. Tutti gli interventi attuati rendono il frontale estremamente dinamico e proteso in avanti. La somiglianza con la famiglia di auto sportive AMG GT è evidente.

Il principale tratto distintivo della coda è rappresentato dalle mascherine circolari dei doppi terminali di scarico, disponibili nel color cromo argentato o in nero lucidato a specchio (come parte del pacchetto Night AMG a richiesta); le mascherine sono integrate armoniosamente nella grembialatura posteriore. I lati della grembialatura hanno una conformazione che migliora l'aerodinamica della coda, ottimizzando il flusso d'aria nelle sedi di montaggio delle ruote. Lo spoilerino sul cofano del bagagliaio è verniciato nel colore della carrozzeria, ma a richiesta è disponibile anche in carbonio.

Nella vista laterale attirano l'attenzione i nuovi cerchi in lega leggera da 19 pollici nel design a 5 doppie razze ottimizzato dal punto di vista aerodinamico. A richiesta sono disponibili anche cerchi in lega leggera da 20 pollici a 5 doppie razze, altrettanto ottimizzati in termini di aerodinamica e con un bordo del cerchio più largo, a scelta in nero opaco o in grigio titanio lucidato a specchio. Sono disponibili le nuove vernici grigio grafite metallizzato e blu brillante magno opaco, quest'ultima finora riservata alla famiglia AMG GT.

Con il pacchetto Night AMG, disponibile a richiesta, il coupé e la cabriolet di E 53 4MATIC+ si presentano in una veste ancora più sportiva: alloggiamenti dei retrovisori esterni, cornici dei finestrini ed elementi decorativi nella grembialatura anteriore e posteriore sono realizzati in nero lucido. A questi elementi si aggiungono le mascherine dei terminali di scarico con finitura cromata nera. Il pacchetto carbonio II rende gli esterni più personali, con gli alloggiamenti dei retrovisori esterni e lo spoilerino sul cofano del bagagliaio in carbonio.

Interni con visualizzazioni ed equipaggiamenti specifici

Gli interni accolgono gli occupanti con allestimenti specifici, materiali di pregio e il sistema di Infotainment MBUX di ultimissima generazione. I sedili in pelle ecologica ARTICO / microfibra DINAMICA nera con motivo grafico specifico di AMG, cuciture di contrasto rosse e targhetta AMG sono caratteristici dei modelli 53 e combinano la sportività con l'ottimo sostegno laterale e il comfort nei lunghi viaggi. Altri elementi di spicco degli interni sono le cinture di sicurezza rosse e gli elementi decorativi in carbonio. A richiesta sono disponibili altri rivestimenti in pelle nappa. Una novità è rappresentata dalla pelle nappa in nero / grigio titanio pearl con cuciture di contrasto rosse.