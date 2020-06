In vigore la nuova direttiva Ue sulle prestazioni energetiche in edilizia, Uncem: "Decisivo il controllo"

Una conferma per lavoro che Uncem, iiSBE, Regione Piemonte, TauTemi stanno facendo insieme nel progetto Alcotra Interreg A2E Alpi Efficienza Energetica. Arriva dal decreto legislativo 48 del 10 giugno 2020, in vigore da oggi, che recepisce la nuova Direttiva Ue sulle prestazioni energetiche in edilizia. Importanti le novità per il settore delle costruzioni. Che dovranno essere NZEB e smart, intelligenti. E sarà decisivo il controllo dell'edificio in esercizio, in particolare per gli immobili di proprietà pubblica.



Accelerare la ristrutturazione degli edifici esistenti è la priorità posta da Sindaci, Amministratori locali, cittadini nel corso dei molti incontri tenuti sul territorio piemontese dai partner del progetto A2E. Borghi alpini, paesi dell'Appennino, quartieri urbani hanno bisogno di un forte impegno per la rigenerazione dell'esistente: va in questa direzione la mobilitazione dell'Uncem per estendere il "Super-ecobonus" alle seconde case. Uno strumento importante per incentivare il restauro green e smart, sostenibile e intelligente.



Importante, nel nuovo decreto legislativo, l'installazione negli edifici di adeguati sistemi di regolazione e controllo. È quanto con il progetto europeo A2E sta facendo iiSBE implementando il protocollo Itaca, obbligatorio per tutti gli edifici pubblici.



Inoltre, secondo il decreto, i Comuni dovranno adeguare il regolamento edilizio prevedendo che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione, che siano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici.



"Si apre un percorso virtuoso anche grazie questo articolato - afferma Marco Bussone, Presidente Uncem - e auspichiamo modifiche, integrazioni, svolte green, nella conversione del DL Rilancio. Quanto oggi scritto nel Decreto legislativo che recepisce la nuova direttiva UE sulle prestazioni energetiche in edilizia, è in perfetta linea con quanto il progetto A2E ha studiato e ha approcciato. Concretezza e studio. A questo servono i progetti comunitari".

E, nella concretezza, il Comune di Vigone, con la nuova ala della scuola media in fase di conclusione, finanziata da A2E, già attua quanto la Direttiva europea scrive. Quell'edificio, intelligente e verde, è un modello anche relativo all'abbassamento dei costi per metro quadro in una costruzione nuova, che non consuma energia, che garantisce benessere e qualità delle prestazioni elevate in esercizio".