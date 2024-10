Welsh, Cracco e gli chef di Buonissima, le mostre di Diffusissima: ecco cosa fare a Torino fino a domenica 27 ottobre

EVENTI

BUONISSIMA

Fino al 27 ottobre

Torino si conferma il centro dell’enogastronomia con la quarta edizione di Buonissima che si terrà dal 22 al 27 ottobre con eventi diffusi che coinvolgeranno tutta la città. A Torino si incontreranno, cucineranno, faranno festa insieme ai torinesi e agli ospiti di Buonissima i più grandi chef italiani e internazionali, da Enrico Crippa a Nicolai Norregard, da Ferran Adrià a Carlo Cracco, da Virgilio Martinez a Diego Guerrero, e cento altri ancora. E come ogni anno, durante Buonissima, il cibo s’intreccia con l’arte, con la cultura, con la storia e con la bellezza dei palazzi reali, dei musei e dei luoghi più affascinanti della città.

INFO: https://buonissimatorino.it/

RADICI

Dal 24 al 27 ottobre

Circolo dei Lettori e Cinema Centrale. Sono queste le due location che dal 24 al 27 ottobre ospiteranno la seconda edizione di "Radici", il festival dell'identità (coltivata, negata, ritrovata). Un appuntamento che ragiona di identità e del rapporto con noi stessi e l'altro da noi. Dopo l'apertura con Houellebecq, il 24 ottobre alle 19 al Circolo dei Lettori ci sarà Irvine Welsh con il nuovo romanzo "Resolution": alle 24 al cinema Centrale ci sarà la proiezione di Trainspotting, il film di Danny Boyle ispirata al romanzo dello scrittore scozzese. Il 25 ottobre il celebre trasformista Arturo Brachetti racconta il suo rapporto con il concetto di identità, mentre il giorno successivo alle 16.30 il giornalista Antonio Carioti e Marco Tarchi ripercorrono la storia della destra italiana a partire dal libro "Le tre età della fiamma". In serata Evelina Christillin e Pasquale Bruno discutono delle identità calcistiche torinesi: a seguire Domenico Quirico porta una riflessione sui confini moderni. A chiudere Radici lo scrittore Walter Siti, che esplora l'evoluzione del corpo nella storia.

INFO: https://torino.circololettori.it/radici/

DIFFUSISSIMA

Fino al 3 novembre

DIFFUSISSIMA torna per la terza edizione a invadere la città per trasformarla in un museo esteso. L’anno scorso la manifestazione si era concentrata nell’area dello Scalo Vallino proprio per valorizzare la struttura e il suo circondario. Quest’anno al centro del racconto di Diffusissima sarà Barriera di Milano. Fino al 3 novembre valorizzerà l’arte contemporanea per portarla negli spazi cittadini, anche non convenzionali, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in eventi, workshop e vernissage sparsi sul il territorio. La direzione artistica di DIFFUSISSIMA è affidata ad Alyona Kosareva e Massimo Gioscia, già alla direzione artistica della startup Artàporter, motore creativo della kermesse. Tema della terza edizione sarà il concetto di "Beyond Art", l'arte che incontra i grandi cambiamenti epocali che sono alle nostre porte: dall'Intelligenza Artificiale applicata al processo creativo, ai nuovi concetti di socialità fino al concetto di accessibilità dell'arte contemporanea. A dare voce a questo concetto sarà l’arte di Serge Gualini con la sua mostra da EDIT. Due le grandi novità che coinvolgono questa edizione 2024: l’organizzazione di un roadshow itinerante con palco mobile peer ospitare talk tematici e performance artistiche live e che toccherà Barriera di Milano, Lingotto, via Lagrange e altre location torinesi. La seconda novità è la collaborazione con Paratissima, che ospiterà in corso Mortara la Diffusissima meets Paratissima con la personale dell’artista russa Mara a cura di Alyona Kosareva, con uno spazio all’interno della nuova edizione di Paratissima. Altra novità è la decisione SET Srl, proprietaria del marchio Puff Store di lanciare il progetto LOST Art Project in occasione della terza edizione di DIFFUSISSIMA. Verrà lanciata una call for artist a supporto di artisti emergenti digitali ed il lancio di una residenza artistica a Torino dedicata alla vincitrice o al vincitore della call.

INFO: https://diffusissima.it





CINEMA

TOHORROR FILM FEST

Fino al 27 ottobre

Torna a Torino la carovana del TOHorror Fantastic Film Fest, fino al 27 ottobre a Torino, al Cinema Massimo, Blah Blah Club e Circolo dei Lettori, con il consueto (e al contempo inconsueto) carico di film e appuntamenti dedicati all’horror e al fantastico in ogni loro sfaccettatura. L'apertura ufficiale questa sera alle 21 al Cinema Massimo con la versione restaurata in 4K di Godzilla di Ishirō Hond. 29 lungometraggi divisi in 5 sezioni, 52 cortometraggi live-action e animati, 44 anteprime italiane, 3 incontri tematici, 1 masterclass, 2 concerti, ospiti nazionali e internazionali, 3 sedi principali in centro a Torino: tutto questo e molto altro è il TOHorror 2024. A completare la scaletta, 6 eventi off: la masterclass di Robert Morgan, ospite d'onore dell'evento, gli incontri tematici con Fabio Malagnini e Claudio Kulesko, per approfondire teoricamente il tema dell’Antropocene anche fuori dalla sala cinematografica, con il fumettista Lorenzo De Felici e con la scrittrice Rossana Balduzzi, che presenteranno le loro opere, rispettivamente la serie di volumi “Kroma” e il romanzo “L’ottavo mondo”; più due concerti imperdibili di musica indipendente alternativa: il mathcore dei Bineural e dei Melee, il synth pop-punk dei Laser & Porno e il punk-grindcore dei Sasok.

INFO: www.tohorrorfilmfest.it



MARCELLO MASTROIANNI

Fino al 28 ottobre

A cento anni dalla sua nascita, il Museo Nazionale del Cinema di Torino e Distretto Cinema rendono omaggio a Marcello Mastroianni. Fino al 28 ottobre 2024 la cancellata esterna della Mole Antonelliana ospiterà 12 pannelli di grande formato che riproducono 17 ritratti, intensi e scanzonati al tempo stesso, capaci di rivelare le tante anime dell’istrionico attore italiano. Le fotografie, selezionate da Roberta Basano (Responsabile della Fototeca del Museo Nazionale del Cinema), provengono dall’archivio fotografico di Angelo Frontoni, di proprietà del Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale e del Museo Nazionale del Cinema.

INFO: www.museocinema.it/it

MOVIE ICONS

Fino al 13 gennaio



Al Museo del Cinema arriva l'attesa mostra che celebra le grande icone del cinema internazionale. Centodiciassette oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra Movie Icons. Dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre stellari fino alla pallottola di Matrix: sono solo alcuni degli oggetti di scena originali che si potranno ammirare alla Mole Antonelliana e che hanno plasmato l’immaginario cinematografico negli ultimi 40 anni.

INFO: www.museocinema.it





CONCERTI

MICHELE ZARRILLO

Venerdì 25 ottobre ore 20.30



Un concerto per festeggiare tre decadi di un evergreen che non smette di conquistare platee e generazioni proprio mentre “Cinque giorni” – indimenticabile successo del 1994 - è tornata in auge, diventando virale sui social soprattutto tra i giovanissimi, tanto da essere certificata Disco d’Oro. Il live sarà un modo per scoprire e riscoprire un artista con una carriera e un repertorio unici nella musica italiana d’autore, ricchissimo di successi e di classici intramontabili.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011 6698034, www.teatrocolosseo.it





MUSICAL

ROCKY

al 27 ottobre. Giovedì e Venerdì ore 20.45, Sabato ore 19.30, Domenica ore 15.30



Un'emozionante adattamento musicale del celebre film, racconta la storia di Rocky Balboa, pugile che lotta per un'opportunità nella vita e nell'amore. Per la prima volta in Italia il Musical ispirato al film vincitore di tre premi Oscar, tra cui quello per il miglior film. Uno spettacolo mozzafiato, ma allo stesso tempo pieno di poesia, canzoni straordinarie, splendidi numeri di ensamble. La musica e le liriche sono dei vincitori del Tony Award e candidati all'Oscar Lynn Ahrens e Stephen Flaherty, il libretto del pluripremiato Tony Thomas Meehan, adattato dall'acclamata sceneggiatura nominata all'Oscar di Sylvester Stallone, lui stesso tra gli autori.

INFO: Teatro Alfieri, Piazza Solferino 4, Torino, tel. 011 562 3800, www.teatroalfieritorino.it





LIRICA E CLASSICA

MANON LESCAUT

Fino al 29 ottobre



Tre opere autonome ma complementari, tre direttori d’orchestra, tre interpreti per una protagonista unica, tre diversi cast per un inedito “trittico”: ventuno recite in un mese, una vera sfida artistica e produttiva capace di mettere in luce la forza del Regio. Si tratta di Manon Manon Manon, ovvero "Manon Lescaut" vista da Daniel Auber, Jules Massenet e Giacomo Puccini. Tre versioni ma un unico regista: Arnaud Bernard.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, tel. 0118815241/242, www.teatroregio.torino.it

VISSI D'ARTE, VISSI D'AMORE

Venerdì 25 ottobre ore 21



Concerto-spettacolo per il Centenario Pucciniano. Un evento che celebra uno dei sodalizi più fecondi nella storia della lirica italiana: il rapporto tra Giacomo Puccini, uno dei più grandi compositori del suo tempo, e Giuseppe Giacosa, drammaturgo e librettista piemontese. Il programma propone un percorso artistico che intreccia le celebri arie pucciniane, come quelle tratte da La Bohème, Tosca e Madama Butterfly, con momenti di prosa, in cui Giacosa si racconta in prima persona, attraverso lettere originali e storie di vita tra il librettista ed il compositore.

INFO: Educatorio della Provvidenza, corso Generale Govone 16/A, ore 21, www.smartopera.it





ONE WO(MEN) SHOW

GIOVANNI SCIFONI

Giovedì 24 ottobre ore 20.30



Molti lo conoscono per il suo ruolo nella serie tv Rai "Doc – Nelle tue mani", ma forse è meno nota la sua passione per il santo di Assisi. Giovanni Scifoni, attore e drammaturgo, è protagonista di uno spettacolo dedicato a San Francesco e alla sua incredibile arte oratoria grazie alla quale riusciva, in un’epoca sprovvista di social e telecomunicazioni, a richiamare da lontano migliaia di persone. "Frà" è un concentrato di fede, risate e musica.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011 6698034, www.teatrocolosseo.it

ARIANNA PORCELLI SAFONOV

Sabato 26 ottobre ore 20.30



La Safonov torna con il suo nuovo spettacolo: otto piccole storie, simili a sfoghi quotidiani, accompagnate dal sottofondo musicale di Renato Cantini e Michele Staino. Una raccolta di fiabe moderne ambientate nella decadenza del nostro quotidiano, tra moralismi, risate ed emozioni, che provano a insegnarci nello stile unico della giovane scrittrice, attrice e performer conosciuta per il suo stile satirico e irriverente.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011 6698034, www.teatrocolosseo.it





TEATRO

COSE CHE SO ESSERE VERE

Fino al 27 ottobre. Martedì, Giovedì e Sabato ore 19.30; Mercoledì e Venerdì ore 20.45; Domenica ore 16; Lunedì riposo



Debutto in prima nazionale per questo spettacolo di Andrew Bovell, nella traduzione di Micol Jalla, per la regia di Valerio Binasco, che apre la stagione del Teatro Stabile. I protagonisti di questo toccante, divertente e coraggioso dramma, che ruota intorno alla storia di una famiglia e di un matrimonio, sono lo stesso direttore artistico dello Stabile, Binasco, e Giuliana De Sio. La pièce è ambientata in una villetta nella periferia meridionale di Adelaide, in Australia, ed è una fotografia complessa e acuta dei meccanismi domestici e matrimoniali, che muta continuamente punto di vista attraverso gli occhi di quattro fratelli che lottano per definire se stessi, al di là dell’amore e delle aspettative dei genitori. “Si tratta di un testo dal grande impatto emotivo”, spiega lo Binasco. “Bovell penetra infatti senza pudore in tutti i sentimenti che possono dar vita a un ritratto di famiglia e cattura la nostra commozione”.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, euro 37-34, tel. 0115169555 – 800235333 – teatrostabiletorino.it

L'ORIGINE DEL MONDO - RITRATTO DI UN INTERNO

Dal 22 al 26 ottobre. Martedì, Giovedì e Sabato ore 19.30; Mercoledì e Venerdì ore 20.45



Scritto e diretto da Lucia Calamaro, che ne cura anche le scene, i costumi e il disegno luci, questo spettacolo indaga la coscienza di una persona in lotta con la depressione. Prodotto dal Teatro di Roma, è interpretato da Concita De Gregorio, Carolina Rosi e Mariangeles Torres. Fin dagli esordi, la scrittura di Lucia Calamaro ha infranto diversi tabù: a quindici anni dal debutto, "L’origine del mondo" si conferma un classico teatrale dei nostri tempi, uno di quei testi attorno al quale si sono addensati un immaginario e un riscontro fortissimi.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

MOLLY

Dal 23 al 27 ottobre. Mercoledì 23 e Giovedì 24 ottobre ore 21, Venerdì 25 ore 20, Sabato 26 ore 19, Domenica 27 ore 17



Una storia d’amore fra due ragazze identiche che si frequentano solo online, finché, a un certo punto, una delle due scompare. Un mistero sulla generazione social, che prende spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto. Nel 2017, la quattordicenne britannica Molly Russell, viene trovata senza vita nella sua camera. Nel 2022, in seguito alla perizia, il medico legale dichiara che la responsabilità del suicidio dell’adolescente sia da attribuire ai social network e ai loro algoritmi. Un episodio storico, passato in secondo piano, ma che mette in luce una serie di ombre e riflessioni: il rapporto con i social network, le intelligenze artificiali, le responsabilità legali, la coscienza collettiva.

INFO: Off Topic, via Pallavicino 35, euro 11-9, www.fertiliterreniteatro.com

IL DIO BAMBINO

Venerdì 25 e Sabato 26 ottobre ore 19



L'attualità e l'empatia di una storia possono essere ancora molto forti, indipendentemente da quando è stata scritta. Seguendo questo concetto, il regista Giorgio Gallione ha deciso di proseguire il teatro d’evocazione di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, arrivando al terzo capitolo. In scena c’è Fabio Troiano, abile a muovere il suo personaggio in bilico tra responsabilità e eterna adolescenza. L’interpretazione fa da contrappunto alle canzoni del Signor G e ne restituisce l’ironia, all’interno di una pièce che porta con sé anche cinismo e tenerezza.

INFO: San Pietro in Vincoli, via San Pietro in Vincoli 28, euro 11-9, www.fertiliterreniteatro.com

http://www.teatrostabiletorino.it

CENTRAL PARK WEST

Venerdì 25 ottobre ore 21, Sabato 26 ore 19.30, Domenica 27 ore 16



Una commedia brillante ambientata a New York e firmata da Woody Allen, con un intreccio di tradimenti e rivelazioni che coinvolgono due coppie di amici. Non mancano, ovviamente, dialoghi scintillanti, battute fulminanti e l'ironia sottile tipiche dell'autore. La regia è affidata ad Antonello Avallone.

INFO: Teatro Gioiello, via Cristoforo Colombo 31, Torino, tel. 011 580 5768, www.teatrogioiellotorino.it

LA CITTA' DELLE DONNE - DIALOGHI CON LE ANTENATE

Venerdì 25 ottobre ore 21



L'associazione Choròs presenta una serata speciale dedicata alla forza e alla voce delle donne. Lo spettacolo, con la regia di Maria Grazia Agricola, invita il pubblico a esplorare l'essenza della femminilità attraverso le parole delle grandi scrittrici del passato e la forza creativa delle giovani attrici di oggi. un dialogo tra passato e presente, tra le voci delle autrici come Virginia Woolf, Emily Dickinson, Simone Weil, Saffo e Grazia Deledda e le esperienze personali delle artiste in scena.

INFO: Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris, info tel. 3314649092, email infochoroscomunita@gmail.com

NATURA MORTA CON ANIME IN PIENA

Sabato 26 ottobre ore 21

Un’apologia della caduta attraverso ritratti e frammenti di vite adulterate dalla cattività prima della Legge Basaglia. Il diario di una “nekyia” collettiva, della discesa agli inferi di una società incapace di fare i conti con la propria alterità. Di e con Federica Crisà.

INFO: Piccolo Teatro Comico di Torino, via Mombarcaro 99

SIGNORE E SIGNORI, ECCO A VOI IL BAROCCO

Domenica 27 ottobre passeggiata ore 15.45, spettacolo ore 17

Passeggiata tematica nella Palazzina di Caccia di Stupinigi: un vero e proprio percorso a tappe che passa, di sala in sala, ad affrontare i vari argomenti che caratterizzano la vita di corte e il costume dei vari anni: il costume, le feste, i banchetti, il gusto per la bizzarria e l’esotismo. A seguire il concerto dell’Ensemble Belliners "Rigoletto", liberamente tratto dall'opera di Giuseppe Verdi.

INFO: Palazzina di Caccia di Stupinigi, piazza Principe Amedeo 7, Nichelino, biglietti 12-8 euro, gratis Abbonamento Musei, prenotazioni tel. 011.6200634, www.ordinemauriziano.it

PIAZZA PARADISO CABARET

Domenica 27 ottobre ore 18.30



Protagonisti della serata Andrea Agresti e la sua band.

INFO: Centro Commerciale Piazza Paradiso, piazza Bruno Trentin, 1 Collegno, www.piazzaparadiso.it





BAMBINI E FAMIGLIE

PALADINI DI FRANCIA

Sabato 26 e Domenica 27 ottobre ore 16.30

Giochi di bambini. Giochi di guerra. Marionette. Pupi. Roba vecchia e bellissima. Da spaccare in due a colpi di spada. Sotto: corpi, metallo, amore e guerra. Sopra: fili, voci tonanti e un destino tragico. La storia comica e tragica dei paladini di Carlo Magno – dall’arrivo a corte della bella Angelica al massacro di Roncisvalle – racconta la bellezza e la crudeltà della vita. Dai 9 anni.

INFO: Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Corso Galileo Ferraris 266, Torino, tel. 011 19740280, www.casateatroragazzi.it

LA BELLA ADDORMENTATA

Domenica 27 ottobre ore 16



In un immaginario “circo delle fiabe” un clown, pagliaccio bianco, racconta la fiaba della bella addormentata avvalendosi di figure animate, azioni teatrali, travestimenti e momenti di partecipazione collettiva con l’accompagnamento di adeguate e suggestive musiche. L'ambiente circense, fantastico e grottesco, sottolinea particolarmente il valore dei sogni della fanciulla che favoriscono lo sviluppo della sua personalità e della sua spinta all'autonomia nell'affrontare i vari aspetti della vita. Di Gianni Franceschini, con Annalisa Cracco e Nicola Pazzocco. Dai 3 anni.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria Reale (TO), 10-7 euro, tel. 0114241124 – www.teatrodellaconcordia.it





DANZA

MONUMENTUM DA

Martedì 22 e Mercoledì 23 ottobre ore 19.30



Terza tappa di un percorso, avviato due anni fa, in cui Cristina Kristal Rizzo ha coinvolto Diana Anselmo, performer sordo. La creazione si configura come un racconto che intende amplificare e dare spazio alle possibilità intrinseche della lingua dei segni, lingua viva, corporea, umana, che non parla di margini ma di nuove forme.

INFO: Fonderie Limone, via Pastrengo 88, Moncalieri, www.torinodanzafestival.it

LAPIS LAZULI

Martedì 22 e Mercoledì 23 ottobre ore 20.45



Ultimo lavoro dell'artista greco Euripides Laskaridis, che continua la sua esplorazione dei temi della trasformazione e del ridicolo, combinando elementi del grottesco, del comico e del raccapricciante. Il coreografo incarna in scena un'inquietante creatura, un lupo mannaro selvaggio, una bestia ibrida metà umana e metà animale, liberando il suo lato temibile e feroce, ma rivelando al contempo il suo io vulnerabile, sensibile, ironico e deliziosamente sprovveduto.

INFO: Fonderie Limone, via Pastrengo 88, Moncalieri, www.torinodanzafestival.it