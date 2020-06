Comunali, Verdi-Europa Verde: "Obiettivo è liberare Torino dallo smog"

"In questi giorni uno studio del comitato Torino Respira , che noi ringraziamo, mette in luce la gravissima situazione della nostra città per quanto riguarda la qualità dell'aria. Infatti è emerso che in 70 scuole torinesi su 71, e in diversi parchi e ospedali, ci sono concentrazioni di biossido di azoto ben oltre i limiti raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed in alcuni casi addirittura oltre i limiti di legge. Ciò comporta un maggior rischio per tutti i cittadini di sviluppare malattie respiratorie, oltre ad un aumento delle morti premature. Purtroppo la classe politica torinese non si sta facendo carico del problema, ignorandolo completamente o mettendo in campo iniziative blande. Come Verdi - Europa Verde Torino crediamo che si debba intervenire istituendo zone carfree nelle aree più sensibili, l'attuazione del bici Plan in modo che in tutta la città ci si possa spostare utilizzando forme di mobilità dolce, oltre ad un deciso intervento di riforestazione urbana. Crediamo che sia arrivato il momento di smetterla di giocare sulla salute dei cittadini, anche in vista dalle elezioni comunali di Torino 2021 ci batteremo affinché l'emergenza climatica diventi una priorità per la #politica torinese".