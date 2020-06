In Circoscrizione 7 “Cogli l'estate” al via nonostante il Coronavirus

“Cogli l'estate” si farà, nonostante il coronavirus: sta infatti per partire il tradizionale programma di iniziative organizzate sul territorio della Circoscrizione 7 in ambito sportivo, culturale e aggregativo.

L'edizione 2020 verrà realizzata in modo da garantire la massima sicurezza: “ L’intraprendenza - dichiara il presidente della 7 Luca Deri – di associazioni, parrocchie e gruppi sportivi ha permesso la messa a punto di programmi vari e corposi ma al tempo stesso calibrati sulle misure sanitarie vigenti.”

Le organizzazioni coinvolte, da lunedì 15 giugno a venerdì 7 agosto, saranno Acli Torino, Onda Blu/Amece, Oratorio San Gioacchino/Asai/Sermig/Zhisong, Cottolengo, Arsgymnica, Virtus Torino, Educadora, Insieme è più bello, 5Pari, DB2 Mondo I, La Drola e ITER Servizi Educativi Comune di Torino.

Le iniziative saranno rivolte a ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni, suddivisi in quattro turni sfruttando al massimo le strutture del territorio e gli spazi all'aperto: “I costi per le famiglie - sottolinea il coordinatore allo sport Ferdinando D'Apice – sono popolari e, in quasi tutti i casi,

comprensivi del pasto. Questa sarà anche l’occasione per restituire quel minimo di socialità mancata con la chiusura delle scuole”.