"Un'area cani con percorsi Agility in via Monteponi": la proposta della Circoscrizione 2

Un'area cani attrezzata per gli amici a quattro zampe all'interno del cortile dell'ex scuola elementare di via Monte Poni. E' la proposta avanzata dalla Circoscrizione 2 al Comune di Torino mediante un ordine del giorno presentato dal consigliere Carmelo Sciascia (PD) e approvato questa settimana in consiglio.

"Nelle ore diurne - spiega il primo firmatario - la zona è molto sfruttata dai residenti proprietari di cani, grazie alle sue dimensioni e alla recinzione che la delimita. Ma di notte è mal frequentata, complice la scarsa illuminazione".

La richiesta è quindi di trasformare il cortile in un'area attrezzata con percorsi specifici di Agility Dog, attualmente mancanti su tutto il territorio di Mirafiori e Santa Rita.

"Favorirebbe l'aggregazione dei proprietari degli animali - continua il consigliere - e stimolerebbe il gioco e il movimento libero. Credo possa rappresentare un esempio virtuoso di servizio pubblico, innovativo e di qualità".