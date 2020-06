Regio, prorogati per massimo 45 giorni i contratti a tempo determinato: deficit da 2.4 mln nel 2019

Saranno prorogati per un massimo di 45 giorni, cioè fino alla prima settimana di agosto, i contratti a tempo determinato dei dipendenti del Regio. E’ questa la decisione emersa questa mattina dal Consiglio di Indirizzo dell’ente lirico, dove è stata presentata la bozza di accordo di prossimità.

Venerdì scorso i sindacati, durante la Commissione per parlare della scelta di chiedere al ministro Dario Franceschini un commissario per la Fondazione, avevano denunciato come fosse in stand by il rinnovo degli accordi.

"L’altro giorno – aveva spiegato Pierluigi Filagna di Fials-Cisal, a cui ha fatto eco anche il collega Antonio Torchitti della Cisl – dopo l’incontro con la sindaca, che annunciava il commissariamento garantendo però i livelli occupazionali, c’è stata negata dal Sovrintendente Schwartz la firma dell’accordo per rinnovare il contratto a 60/70 precari, dicendo che non c’erano le condizioni”. Una soluzione “tampone”, che ora domani verrà sottoposta ai sindacati, che probabilmente chiederanno maggiori garanzie.

Sempre questa mattina, durante il Consiglio di Indirizzo, è stata analizzata la situazione economico-finanziaria dell'ente lirico. Il bilancio del 2019, come già annunciato, si chiude con una perdita di 2,4 milioni di euro. Ora il documento contabile dovrà essere analizzato dalla Società di revisione e dal Collegio dei revisori dei conti.

Questa mattina, davanti al Comune, si è svolto un presidio dei lavoratori che hanno ribadito il proprio no al commissariamento riempiendo di musica e persone Piazza Palazzo di Città.