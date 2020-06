Sono le top manager più pagate del Nord Ovest: ecco le torinesi in cima alla graduatoria

Sono la dimostrazione dello stereotipo che si può superare e sconfiggere. Sono le donne manager più apprezzate e di successo della nostra regione e dell'intero Nord Ovest. E anche più remunerate. E in cima alla graduatoria (provvisoria e in continua evoluzione) c'è una torinese: Tatiana Rizzante, cofondatrice e amministratore delegato di Reply. Per lei (che di recente è stata anche cooptata nel cda di Gedi), il compenso nel 2019 è stato di 1,371 milioni.