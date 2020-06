Giovedì alle 21 si riaccendono gli schermi del Cinema Massimo: è il primo a riaprire in Piemonte

Si comincia dunque giovedì con Buio, favola dark e profetica di Emanuela Rossi, che presenterà in Sala 2 Rondolino il film assieme alla protagonista Denise Tantucci. Un thriller apocalittico e dal forte messaggio femminista, realizzato a Torino grazie al sostegno di Film Commission Piemonte, prodotto e distribuito da Courier Film con la consulenza di Antonio Carloni. E' il racconto di tre sorelle segregate in casa dal severo e soffocante padre, mentre il mondo esterno è in rovina. Una metafora della lotta al patriarcato, che ha saputo anticipare la condizione di isolamento che tutti noi abbiamo vissuto. In programmazione fino al 24 giugno.

La Sala 1 Cabiria riapre con I Miserabili diretto da Ladj Ly, produzione francese ambientata nella banlieue parigina che racconta la storia dello scontro tra i poliziotti che controllano quell’area e un gruppo di ragazzi della zona. Presentato in concorso a Cannes nel 2019, il film ha vinto il Gran Premio della Giuria e il César (l’Oscar francese) nel 2020.

Riparte anche la programmazione della Sala 3 Soldati con le rassegne tematiche; s’inizia con un importante omaggio alla grande regista Agnès Varda, uno dei punti cardine della Nouvelle Vague francese e Premio Oscar alla carriera nel 2018. Un cinema singolare, in prima persona, fatto di luoghi, di strade e di attese con uno sguardo femminista e sociale, attivo e partecipe per oltre 60 anni. Aprirà il programma, venerdì 19 alle 16, Il verde prato dell'amore.