Grimaldi (Luv): "La destra ringrazia il CSI di giorno e lo vuole smembrare la notte. Pronti 2.000 emendamenti per impedirlo"

"Abbiamo scoperto, grazie a un emendamento presentato nella notte e dopo la fine della discussione generale, che la Giunta ha deciso di cancellare la natura pubblica del CSI. Quindi, mentre durante la pandemia il centrodestra in Piemonte ne elogiava la natura in 'in house' e ne lodava l'operato nella crisi, nel frattempo studiava la privatizzazione del CSI Piemonte. Abbiamo fermato questo tentativo in più di un'occasione e lo faremo anche questa volta". Lo afferma Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Consiglio regionale del Piemonte.

"Dopo aver interrotto i lavori per chiedere la sospensione della discussione dell'omnibus, chiedendo un incontro tra la Regione e gli Enti locali, i lavoratori e i sindacati. Se, come sembra, non dovesse bastare, ci faremo forza degli oltre 2.000 emendamenti presentati solo dal nostro gruppo, per farci ascoltare".