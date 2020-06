Nichelino, colf rubava denaro ad anziana di 90 anni: arrestata

Una donna delle pulizie ha approfittato della distrazione dell’anziana donna per cui lavorava, per sostituire una banconota vera da 20euro con una banconota falsa dello stesso taglio. E’ successo a Nichelino, dove il figlio della 90enne si è accorto dei furti e degli scambi , avvenuti nei giorni scorsi, e ha annotato su un foglietto il numero di serie della banconota lasciata intenzionalmente sul comodino della camera da letto la sera prima di andare a dormire.

Il giorno dopo il figlio è rientrato dal lavoro e si è accorto che la banconota era stata sostituita. L’uomo ha chiamato i carabinieri per raccontare quanto era accaduto, e per esternare i suoi dubbi e sospetti sulla donna di servizio che è l’unica persona ad aver accesso alla casa.

I militari dell’Arma hanno perquisito l’appartamento della domestica infedele e hanno ritrovato la banconota vera rubata e altre banconote false di diverso taglio che sono state sequestrate. La donna, un’italiana di 49 anni, ha ammesso tutto ed è stata arrestata per furto e spendita di monete false. La donna è sospettata di aver agito anche in altre occasioni e in altri appartamenti dove lavora come colf.

Ieri sera invece i Carabinieri hanno arrestato un 66enne per tentato furto. L'uomo ha infatti tentato di rubare in un appartamento, mentre i proprietari dormivano in casa. Questi ultimi sono riusciti a chiamare il 112 e lanciare l'allarme: immediato l'intervento dei militari.