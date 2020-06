Crisi Elcograf, Fregolent (Iv): "Governo e Cirio facciano rispettare impegni dell’azienda"

“Elcograf deve tutelare anche i lavoratori dello stabilimento di Borgaro Torinese, mentre il governo e soprattutto la Regione Piemonte facciano la loro parte affinchè vengano salvaguardati i livelli occupazionali ed i diritti dei dipendenti del sito produttivo piemontese”: è quanto dichiara la deputata di Italia Viva Silvia Fregolent, sulla risposta del Ministero del Lavoro alla sua interrogazione parlamentare sulla crisi del gruppo industriale del settore tipografico che si è svolta oggi, mercoledì 17 giugno, a Montecitorio.



“La difficile situazione di Elcograf, che è comunque una delle imprese leader del comparto in Italia, non può penalizzare soltanto la fabbrica di Borgaro, la seconda per dipendenti delle nove attualmente attive nel nostro paese. Molte delle ipotesi alternative ai licenziamenti, ventilate dalla proprietà, non si sono ancora concretizzate. I 40 esuberi denunciati dai sindacati sono un sacrificio impensabile soprattutto in questa fase".

"Il Ministero del Lavoro ci ha assicurato che continuerà a monitorare la situazione. E’ altrettanto fondamentale che anche il Governatore Cirio affronti con serietà ed efficacia questo problema nel tavolo di confronto regionale convocato per domani con l’azienda richiesto da tempo dalle parti sociali”, conclude Fregolent.