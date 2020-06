Rivoli, il ringraziamento del sindaco Tragaioli a medici e personale ospedaliero

Il recente incontro della Rappresentanza dei Sindaci dell’Asl To3, sentito l’intervento del Direttore Generale Flavio Boraso, è stata l’occasione per esprimere il parere favorevole sull’attività svolta in collaborazione con il Direttore Amministrativo e a quello Sanitario, a 24 mesi dalla nomina.

"Ma la seduta ha permesso anche, nello specifico, da parte di noi Sindaci di ribadire i ringraziamenti e evidenziare l’enorme sforzo operativo svolto dal personale dell’ASL To3, in ogni ordine e grado, nell’emergenza Covid-19, ha spiegato il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli. "Abbiamo cercato in tutti i modi di far sentire la nostra vicinanza soprattutto nei momenti critici, riprendendo gli appelli e gli allarmi e invitando i cittadini a collaborare".

"Inutile negarlo ci siamo trovati tutti di fronte alla fragilità del nostro sistema sanitario, trascurato in questi anni, ma abbiamo anche visto la capacità manageriale della direzione di questa ASL e del personale medico-infermieristico nel riuscire ad arginare le situazioni complesse con senso di responsabilità e spirito di abnegazione, come riconosciuto nel messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella".

"Da evidenziare la stretta collaborazione tra le strutture ospedaliere dell’Asl To3 da Rivoli a Pinerolo fino a Susa e le attività sanitarie territoriali come Avigliana e Giaveno", ha proseguito Tragaioli. "Potendolo osservare da vicino permettetemi di soffermarmi sull’Ospedale di Rivoli che ha retto ad una pressione non prevedibile organizzando, con l’evolversi dell’emergenza, i reparti e il pronto soccorso. La situazione di crisi e la generosità dei cittadini hanno permesso di potenziare con macchinari all’avanguardia i reparti più esposti permettendo di fronteggiare al meglio i numerosi pazienti del territorio interessati dal Covid-19. In questa fase è ritornato all’Ospedale di Rivoli il laboratorio analisi, una struttura fondamentale per mantenere alto il livello di eccellenza e per poter ambire a diventare, come è giusto che sia, uno degli hub ospedalieri di riferimento del Piemonte".

"Corre anche l’obbligo ringraziare i medici di base per l’enorme lavoro di supporto e gestione dei pazienti positivi e non che in questi mesi hanno avvicinato gli ambulatori, anche per loro è stata un’esperienza unica e non pianificabile e soltanto il loro attaccamento alla professione ha permesso di essere un primo argine all’emergenza in corso. Ora l’impegno da parte dei Sindaci riguarda un affiancamento ai vertici dell’ASL To3 nel far prevedere fondi da parte della Regione Piemonte per i programmi di investimento sia per i macchinari che per il personale".

"Il Covid-19 è stata una guerra subdola e come ogni guerra ha lasciato lutti, disperazione, vite da ricostruire ma, anche, ma anche l’impegno a fare tesoro delle esperienze vissute e della forza di essere comunità per salvaguardare e migliorare il proprio territorio", ha concluso il sindaco di Rivoli. "Da qui vorremmo continuare per una Sanità pubblica e di territorio di eccellenza".