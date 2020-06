Un tasso investito da un'auto salvato a Giaveno

Lo aveva investito un automobilista che non si è fermato per soccorrerlo o che non si è nemmeno accorto di quanto accaduto, ma alcuni cittadini lo hanno segnalato al Canc e i tecnici faunistici del Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco lo hanno salvato: è un Tasso maschio del peso di 9 Kg, recuperato la notte scorsa in Strada Selvaggio a Giaveno. L’animale presentava una frattura dell’arco costale, contusioni polmonari (pneumotorace) e lesioni agli arti anteriori ed è subito stato affidato alle cure dei sanitari del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino. L’animale è sotto terapia e la prognosi è riservata.