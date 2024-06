Ritmika, musica ma anche solidarietà a Moncalieri: devoluti 2500 all'associazione Air Down

" Ma Ritmika è anche solidarietà, non solo spettacolo ", ha tenuto a precisare il vicesindaco Davide Guida . " Il valore aggiunto di questo festival è stato anche quello di promuovere una raccolta fondi, lanciata dalla Città di Moncalieri, per aiutare l'associazione Air Down e poter contribuire a realizzare il progetto "Autonomia abitativa" per le persone con sindrome di Down" , ha aggiunto.

Un percorso per arrivare all'autonomia, vivendo da soli, come è riuscito a fare il più grande dei ragazzi coinvolto dal progetto di Air Down. "Mai arrendersi è il motto", ha aggiunto Raineri. "Per fare sempre di più e sempre meglio, arrivando ad aiutare altri ragazzi". Per fare in modo che il progetto "Autonomia abitativa" diventi presto una realtà per altre persone affette da sindrome di Down.