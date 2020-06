Si torna a girare a Torino: da oggi riparte il set di "Sul più bello"

Ciak, si gira. Riprendono vita da oggi i set cinematografici di Torino dopo i lunghi mesi di stop dovuti all'emergenza Coronavirus. Con il sostegno di Film Commission Piemonte, la prima produzione a vivere la ripartenza sarà il teen dramedy Sul più bello, prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi.

La lavorazione del film si concluderà in cinque settimane. Nato da un soggetto di Roberto Proia, che ha scritto la sceneggiatura con Michela Straniero, arriverà in sala il prossimo autunno.

La pellicola, opera prima della regista dopo la realizzazione del documentario ’78 - Vai piano ma vinci nominato ai David di Donatello 2018, racconta le vicissitudini della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi) alla ricerca di un amore che possa stravolgere la sua vita, già segnata da una rara malattia genetica; al suo fianco, Giuseppe Maggio, Jozef Gjura e Gaja Masciale.

I personaggi di Sul più bello prenderanno vita anche nelle pagine dell’omonimo libro di Eleonora Gaggero, influencer e attrice, in uscita il 23 giugno edito da Fabbri Editore.

"Siamo contenti che le nostre aspettative si siano concretizzate - commenta il direttore di FCTP Paolo Manera -: eravamo già ottimisti durante la quarantena, e a maggio avevamo visto una prima ripresa grazie a uno spot girato al Monte dei Cappuccini. Siamo anche in contatto con le produzioni estere per favorire nuovamente gli scambi e le collaborazioni internazionali".