Superman torna a sfrecciare sul grande schermo, mentre Lex Luthor sembra somigliare tanto a Elon Musk

Superman è un supereroe già attivo e famoso, che deve riuscire a conciliare la sua eredità kryptoniana con i valori umani che gli sono stati insegnati sulla terra, mentre allo stesso tempo combatte con Lex Luthor, suo arcinemico, cercando di trovare un equilibrio tra le sue due identità, Clark Kent e Superman.



Quando James Gunn abbandonò la Marvel (ricordiamo che è il regista dei Guardiani della galassia) per passare a dirigere la Dc Comics, la diretta rivale della casa fumettistica creata da Stan Lee, ci siamo tutti chiesti che cosa avrebbe combinato e soprattutto con la regia di un supereroe tradizionale come Superman.

Stando alle stesse affermazioni di James Gunn Superman è un film politico e la trama non fa che confermarlo. Gunn rappresenta Superman come un supereroe gentile e al servizio dei più deboli, facendo così una non tanto velata critica alle politiche di Donald Trump, mentre invece Lex Luthor sembra una perfetta rappresentazione di un imprenditore privo di qualsiasi vergogna, alla Elon Musk.



La cosa in assoluto più riuscita nel film di Gunn è la bellissima fotografia in stile anni 70, scelta molto probabilmente per rendere omaggio al primo film di Richrad Donner, che vedeva tra i protagonisti anche Marlon Brando. Inoltre Gunn ha scelto come protagonista del suo film David Corenswet, un attore praticamente sconosciuto ma che è molto somigliante fisicamente a Christopher Reeve, l'attore che per primo prestò il suo volto per interpretare Superman.

Con Superman James Gunn cambia i propri toni rispetti a quelli ironici e irriverenti dei Guardiani della galassia, realizzando un film per la Dc Comics che si può ritenere uno dei migliori cinecomic degli ultimi tempi.



Voto: 3,5/5



TITOLO: Superman

TITOLO ORIGINALE: Superman

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti d'America

CASA DI DISTRIBUZIONE: Warner Bros. Entertainment Italia

GENERE: azione, avventura, fantastico, fantascienza

REGIA: James Gunn

CAST: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Isabela Merced, Edi Gathegi, Nathan Fillion, Anthony Carrigan, María Gabriela de Faría, Sara Sampaio, Skyler Gisondo,Terence Rosemore, Wendell Pierce, Pruitt Taylor Vince, Beck Bennett, Mikaela Hoover, Christopher McDonald, John Cena, Bradley Cooper.



DURATA: 129 minuti