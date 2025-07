Fabri Fibra chiude con un sold out il Flowers Festival: 8 mila persone per Mr. Simpatia

8 mila persone per Fabri Fibra al Flowers Festival di Collegno. Un sold out per Mr Simpatia che alla Certosa ha tenuto la seconda tappa del suo tour estivo.

Dal nuovo brano L’avvelenata fino al celebre Rap Futuristico, sono alcuni dei brani proprosti dal rapper.

“Quando ho scritto questa canzone non c’erano neanche i live di rap italiano. Non puoi capire che emozione è cantarla qui” ha commentato parlando di Turbe Giovanili, brano contenuto nel suo album di successo, Mr. Simpatia, che quest’anno ha festeggiato i 21 dall’uscita.

Fibra doveva essere l’ultimo artista dell’edizione 2025 del Flowers Festival, ma questa sera si terrà ancora la data posticipata a causa del maltempo di Lucio Corsi e Baustelle.