 Sistemazione del manto stradale sulla strada provinciale 98 del Comune di Marentino

In risposta alla segnalazione del sindaco del Comune di Marentino relativa allo stato del manto stradale della Sp. 98 che attraversa il paese, la Città metropolitana di Torino aveva inserito l'intervento per la ripavimentazione dei tratti più ammalorati della strada già nel progetto di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni del 2017.

Il progetto prevedeva la pavimentazione di una serie di tratte stradali in diversi Comuni, tra cui la Sp. 98 nel centro abitato di Marentino dal km 8+700 al km 9+000, e la sistemazione del manto stradale dal km 7+400 circa al km 8+600 circa fuori dal centro abitato, compresa la sistemazione di alcuni tornanti in direzione Sciolze particolarmente ammalorati.

Purtroppo la ditta appaltatrice ha dimostrato fin da subito difficoltà nella realizzazione dell'intervento per problematiche connesse alle difficoltà nella fornitura del conglomerato bituminoso, difficoltà che hanno rallentato i lavori, ma dopo la sospensione per la stagione invernale e la successiva sospensione per l'emergenza sanitaria, tutto faceva sperare in una proficua ripresa dei lavori, che avrebbero dovuto completarsi entro il mese di giugno. Purtroppo è di questi giorni la richiesta dell'impresa di risoluzione contrattuale per difficoltà organizzative.