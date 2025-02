"Caccia" ai topi nei Sambuy di Torino: giardini chiusi

Un intervento che si inserisce in un quadro ben più ampio: la municipalizzata dell'ambiente ha dato il via ad una campagna periodica contro i roditori lo scorso 6 dicembre.

È "caccia" ai topi nei Giardini Sambuy di Torino. Questa mattina l'area verde di piazza Carlo Felice era chiusa perché era in corso la derattizzazione promossa da Amiat .

Giardino chiuso

Dopo due mesi di attività, con cadenza settimanale tutti i venerdì per un totale di dieci, oggi è l'ultimo giorno in cui gli operai ed i tecnici hanno messo in campo una serie da azioni davanti a Porta Nuova contro i ratti. "Il giardino - recita un cartello affisso al cancello sbarrato - resterà pertanto chiuso ogni venerdì. Invitiamo i proprietari di cani ad usare il guinzaglio e porre particolare attenzione le restanti giornate".