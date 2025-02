Tir esce di strada poi si ribalta, paura sulla Torino-Milano

Un grave incidente ha provocato forti disagi al traffico sull'autostrada Torino-Milano, all'altezza del casello di Rondissone, nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 6 febbraio 2025. Un Tir in transito verso Milano ha improvvisamente perso il controllo, finendo contro il guardrail sulla destra della carreggiata e ribaltandosi.

Fortunatamente, l'incidente non ha coinvolto altri veicoli, evitando così danni più gravi. L'autista del Tir, sebbene ferito, non è in pericolo di vita ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Chivasso per accertamenti.

L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico. La chiusura temporanea della barriera di Rondissone ha costretto gli automobilisti a uscire obbligatoriamente a Borgo d'Ale, creando lunghe code che hanno rallentato la circolazione per diverse ore.

Gli agenti della polizia stradale di Novara hanno effettuato i rilievi del caso, mentre gli ausiliari della Satap hanno gestito la viabilità durante le operazioni di recupero del mezzo incidentato.