Le Vallette “annegano” sotto il temporale: tombini otturati e strade allagate

Con un po’ di fantasia le Vallette potrebbero tranquillamente essere per un grande lago, nella periferia di Torino. Basta infatti un forte temporale per trasformare il quartiere in un’unica grande pozza.

A causa di tombini otturati infatti, la scena che si presentava ieri ai temerari affacciati ai balconi e a chi, in auto, cercava di transitare per le vie del quartiere era davvero surreale: acqua ovunque, pozze e vigili che chiamati, nonostante non fosse una loro stretta competenza, si sono messi ad aprire tombini per far defluire l’acqua.