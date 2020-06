Alcar Industrie, "nessun provvedimento giudiziario, situazione sotto osservazione"

Da quando la notizia dei nuovi guai giudiziari della famiglia Ginatta ha iniziato a diffondersi, nella giornata di ieri, al suo fianco si sono messi in marcia anche timori e dubbi sulle aziende collegate a loro. Proprio per questo, nella giornata di oggi, si è tenuto un incontro tra i sindacati di Alcar Industrie , azienda di Vaie, le rsu e l’amministrazione giudiziaria di Mog Srl, società controllante di Alcar attraverso Ce Invest srl.

Dall’incontro è emerso che Alcar Industrie, il cui consiglio d'amministrazione rimane operativo per due terzi, non è interessata da alcun provvedimento giudiziario. Questo al di là delle vicende che coinvolgono la famiglia Ginatta e Matteo Orlando Ginatta, attuale presidente del cda Alcar. Il cda stesso ha promesso un impegno straordinario.

“Seguiremo con estrema attenzione, così come abbiamo fatto fino a oggi, l’andamento dell’azienda, in modo da verificarne la continuità dell’attività industriale, il mantenimento degli impegni, il reddito e l’occupazione di un contesto non facile - commenta Rocco Cutrì, segretario Fim Cisl Torino e Canavese -. Sono già previsti incontri di verifica cadenziati su base bisettimanale. Chiederemo anche l’incontro in Regione al fine di poter fare un esame congiunto in sede istituzionale”.