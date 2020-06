Opel estende la gamma di Corsa-e con batteria elettrica

Opel Corsa-e è l’auto elettrica per tutti, pronta per l’uso quotidiano e con un’autonomia tutta elettrica fino a 337 km nel ciclo WLTP1. In più, su quest’auto elettrica è disponibile anche un optional che rappresenta il fiore all’occhiello di Opel – i fari adattivi IntelliLux LED, che sono unici in questo segmento di mercato.

In Italia, agli incentivi Opel, che per Corsa-e arrivano a 5.000 €, si aggiunge l’ecobonus statale che arriva fino a 6.000 € per le vetture con emissioni di CO 2 sotto i 20 g/km in caso di rottamazione di una vettura Euro 0, 1, 2, e 3. Così la riduzione del prezzo di listino arriva a ben 11.000 € per un vantaggio cliente estremamente sostanzioso. Se ciò non bastasse Opel ha deciso di applicare, per un breve periodo, uno sconto del 50% sugli equipaggiamenti opzionali per arricchire Corsa con contenuti aggiuntivi2.

Tutti gli allestimenti di nuova Opel Corsa e Corsa-e sono equipaggiati con standard che fino a poco tempo fa facevano parte solo della dotazione di vetture di lusso. Per fare qualche esempio, tutte le Opel Corsa sono equipaggiate con la telecamera frontale che coinvolge vari sistemi di assistenza.

Il Riconoscimento cartelli stradali rileva i cartelli stradali di limite di velocità ed è ora in grado di rilevare più informazioni, come ad esempio i segnali con LED, informazioni che vengono poi visualizzate sul quadro strumenti. Oltre a emettere un segnale lampeggiante, il Sistema di mantenimento della corsia di marcia applica leggere correzioni allo sterzo e fa vibrare il sedile del guidatore se la vettura abbandona inavvertitamente la corsia.

Il sistema di frenata automatica di emergenza basato su radar (Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e Riconoscimento pedoni e ciclisti) riduce la velocità della vettura di max 50 km/h per evitare l’impatto o ridurne la forza. In funzione della velocità, il sistema può identificare veicoli, pedoni, biciclette e motociclette.

Anche il Sistema per la prevenzione dei colpi di sonno fa parte della dotazione di serie e avvisa il guidatore, con tre livelli di allarmi sonori e visivi, che è giunto il momento di prendersi una pausa dopo due ore di guida a velocità superiori a 65 km/h. Il sistema può avvisare il guidatore che è necessaria una pausa in qualsiasi momento se rileva che l’auto si comporta in modo pericoloso, per esempio se effettua sterzate improvvise.

Opel Corsa-e ha come standard il quadro strumenti digitale a colori con schermo da 7” e il sistema di infotainment è dotato di schermo touch a colori da 7” anch’esso, Bluetooth per vivavoce e streaming dei contenuti dello smartphone, Apple CarPlay, Android Auto, presa USB e radio digitale DAB+.

La Nuova Opel Corsa-e offre come standard anche il nuovo servizio di Opel Connect. Con funzioni utili, come la Navigazione live con informazioni sul traffico in tempo reale, la verifica dei principali dati relativi al veicolo mediante app, il collegamento diretto con il soccorso stradale e la chiamata di emergenza (eCall), guidatore e passeggeri possono viaggiare in tutta tranquillità. Premendo il tasto rosso si può ottenere aiuto nel giro di pochi secondi. Se si attivano i tensionatori delle cinture o gli airbag, la chiamata di emergenza viene attivata automaticamente.

Alle versioni Edition ed Elegance di Opel Corsa-e così ben equipaggiate si è aggiunta ora la versione GS Line caratterizzata da elementi sportivi come i cerchi in lega da 16’, sedili sportivi per il guidatore e il passeggero anteriore, pedali in alluminio, tetto nero e paraurti dal look sportivo. Con 100kW (136 CV) prodotti dal motore elettrico, la Opel Corsa-e accelera da zero a 100km/h in soli 8,1 secondi.

“Con il nuovo livello di equipaggiamento GS Line, Opel Corsa-e acquisisce un aspetto particolarmente sportivo che si adatta perfettamente alle sue prestazioni dinamiche”, ha detto il responsabile di Opel Germania, Andreas Marx. “Le nostre auto elettriche offrono emozioni senza emissioni, rendendo la mobilità elettrica elegante ed entusiasmante. Inoltre, i prezzi sono estremamente accessibili.”

In alternativa, Opel Corsa-e Elegance è l’ideale per i clienti che preferiscono una vettura confortevole, con sedili in simil-pelle e classici dettagli cromati. Cerchi in lega, volante in pelle, alzacristalli posteriori elettrici e fari full LED sono di serie.