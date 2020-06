Entro luglio il bando per l'assegnazione del Fluido, Iaria: "Lavoriamo anche sullo Chalet"

L’esponente della minoranza voleva fare chiarezza sulle modalità con cui si è proceduto all’apertura delle buste per la concessione dell’ex locale da ballo sito in corso Massimo D’Azeglio, chiuso dal 2014. In totale sono state presentate quattro offerte. Tra queste spiccano i nomi di due volti noti del panorama imprenditoriale notturno torinese: Giorgio Fenoglio del Joy & Joy e la società Cubo Srl di Leinì (conosciuta a Torino per il Club84). Oltre a loro hanno presentato le offerte Rosalia D’Anna (ex socia del “Sushisound” di via volta 8) e Francesca Castagna.