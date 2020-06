18 mila euro negli slip e droga in casa, un arresto e una denuncia

Sono stati fermati per un controllo lo scorso giovedì mattina in via Nizza, all’altezza di Corso Dante. I due, un trentanovenne ed un venticinquenne italiani, entrambi con precedenti per spaccio, erano in atteggiamento sospetto ed alla vista della pattuglia della Squadra Volante hanno cercato di dileguarsi a passo svelto.

Sono stati, però, fermati e sottoposti a perquisizione personale alla ricerca di armi: con grande sorpresa degli operatori, il venticinquenne portava negli slip un involucro in sottovuoto contenente una cifra ingente, 18 mila euro.

A questo punto, scattano le perquisizioni domiciliari nei confronti di entrambi, con l’aiuto anche dell’unità cinofila. La prima abitazione ad essere controllata è quella del trentanovenne, che vive a poche centinaia di metri dal luogo del fermo. I poliziotti trovano, nascosti nel guardaroba e in alcuni cassetti della scrivania, dei barattoli in vetro contenenti sostanza vegetale essiccata: si tratta di marijuana, una sessantina di grammi circa.

Poi è la volta del venticinquenne. Il ragazzo, che vive da solo, ha in casa alcuni sacchetti e barattoli contenenti 170 grammi della stessa sostanza, oltre ad un bilancino di precisione. Tra i suoi effetti personali, altro denaro, circa 800 euro, anch’esso di probabile provenienza illecita considerato che lui non svolge alcuna attività lavorativa da oltre 2 anni ed è l’unico titolare del contratto di locazione del suo appartamento.

Per lui scattano le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il trentanovenne verrà, invece, denunciato per lo stesso reato.