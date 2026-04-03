Parapiglia al Tribunale: familiari di una vittima lanciano palle da biliardo

Nuovi episodi di violenza scuotono l’istituto penitenziario e il Tribunale di Torino. Nella giornata del 2 aprile, un detenuto della 12ª sezione del Padiglione B del carcere torinese ha aggredito un agente di Polizia Penitenziaria, provocandogli lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Secondo quanto ricostruito, il detenuto, italiano e ristretto a regime chiuso, pretendeva di cucinare e consumare il pasto fuori dalla propria cella. Dopo il diniego dell’agente, l’uomo ha reagito dapprima con minacce e poi con violenza fisica: una gomitata all’addome e il lancio di un tavolino contro il poliziotto. L’agente è stato trasportato immediatamente in ospedale, dove ha ricevuto cure e un collare cervicale.

Non si è trattato dell’unico episodio critico della giornata. Al Tribunale di Torino, durante una scorta proveniente da Ivrea, i familiari di una vittima hanno attaccato il presunto omicida, lanciandogli contro palle da biliardo. Una di queste ha colpito un agente alla mano, ma il tempestivo intervento del personale ha evitato conseguenze più gravi.

“Si tratta dell’ennesimo episodio che dimostra quanto sia critica la situazione negli istituti penitenziari e nei contesti collegati alla giustizia”, ha dichiarato Leo Beneduci, segretario Generale dell’Osapp. Il sindacato dei poliziotti penitenziari ha ribadito la necessità di interventi urgenti per garantire sicurezza e tutela agli operatori.