Bussoleno, aziona il freno d'emergenza sul treno: 21enne denunciato per interruzione di servizio pubblico

L’episodio si è verificato a bordo di un treno lungo la rete di competenza del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la valle d’Aosta.

Il capo treno, attraverso il sistema di videosorveglianza installato bordo del convoglio, avrebbe notato quattro giovani mentre azionavano il freno di emergenza, senza apparente giustificazione, provocando l'arresto immediato del treno e conseguenti disagi alla circolazione ferroviaria e ai passeggeri presenti a bordo.

Subito dopo aver attivato il freno di emergenza, i quattro sarebbero scesi dal treno per poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell'accaduto.

Gli accertamenti, avviati a seguito della denuncia sporta dal Capo Treno negli Uffici della Polizia Ferroviaria di Porta Nuova e supportati dalle immagini del sistema di videosorveglianza installato sul convoglio, hanno consentito agli agenti di identificare i responsabili, uno dei quali è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio dalla Polizia Ferroviaria di Bussoleno.