Furti in appartamento a La Spezia, indagati e perquisizioni anche nel Torinese

Dalle prime ore del mattino è in corso un’operazione, da parte dei carabinieri del comando provinciale della Spezia, coordinata dalla locale procura della Repubblica nei confronti di un gruppo criminale di etnia sinti operante da anni nel territorio ligure.

8 arresti e 13 persone indagate

Oltre 120 tra militari del comando provinciale della Spezia, dei reparti speciali tra cui S.O.S. del 2° Btg CC “Liguria” e 6° Btg Cc “Toscana”, A.P.I. del comando Provinciale di Genova, collaborati da personale dei vari comandi provinciali interessati, stanno eseguendo 8 misure cautelari e perquisizioni nelle province della Spezia, Torino, Massa Carrara, Prato, Pistoia, Lucca e Pisa nei confronti di 13 indagati per associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di furti in appartamento.