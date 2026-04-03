Registrazioni delle liti in casa ribaltano la condanna: assolto in Appello dall’accusa di maltrattamenti alla madre

Urla, accuse e minacce durante alcune discussioni domestiche registrate e finite poi al centro del processo. Proprio quelle conversazioni, insieme ad altri elementi emersi nel dibattimento, hanno finito per cambiare il destino giudiziario della vicenda di un un uomo accusato di maltrattamenti nei confronti della madre.

È arrivata così la decisione della Corte d’Appello di Torino che ha ribaltato la sentenza di primo grado con cui l’uomo era stato condannato a due anni di reclusione e al pagamento di una provvisionale di duemila euro in favore della donna, parte civile con l’avvocato Roberto Hoffman.

L’imputato era difeso dall’avvocato Salvatore Crimi, che aveva impugnato la decisione chiedendo ai giudici una nuova valutazione del materiale probatorio emerso nel corso del procedimento.

Il contesto familiare e le accuse

Secondo l’accusa i maltrattamenti si sarebbero protratti per anni fino al 2024 in un contesto di difficile convivenza tra tra madre e figlio. In primo grado, il tribunale di Torino aveva infatti ritenuto provata una situazione di sistematica sopraffazione psicologica nei confronti della donna, portando così a riconoscere così la responsabilità penale dell’imputato. Il processo di Appello ha però portato a una rilettura complessiva del quadro probatorio.

Il ruolo delle registrazioni audio

Tra gli elementi finiti sotto la lente dei giudici figuravano registrazioni audio delle discussioni avvenute nell’abitazione, acquisite durante le indagini attraverso la copia forense del telefono dell’imputato. Dalle conversazioni è infatti un rapporto familiare segnato da tensioni continue, con scambi di accuse, insulti e minacce durante le liti domestiche.

Secondo quanto emerso nel procedimento, sarebbero state proprio quelle registrazioni a rappresentare uno degli aspetti più delicati e critici del caso: il materiale audio era stato acquisito nel corso delle indagini ma non analizzato integralmente nella fase investigativa. Circostanza, questa, sollevata dalla difesa, che nel giudizio di secondo grado è tornata al centro della valutazione dei giudici.

Le testimonianze e il quadro personale

Nel corso dell’istruttoria erano tati ascoltati anche operatori sanitari e assistenti sociali che avevano seguito l’uomo negli anni. Dalle testimonianze è emerso un quadro personale complesso, segnato da problemi di dipendenza dall’alcol e da una situazione di fragilità.

Anche i carabinieri intervenuti più volte nell’abitazione avevano parlato di liti familiari ricorrenti, descrivendo episodi di tensione tra madre e figlio ma senza mai segnalare situazioni di violenza tali da richiedere interventi immediati.

La decisione della Corte d’Appello

Alla fine, per i giudici di secondo grado, quanto emerso dalle registrazioni non ha restituito l’immagine di una convivenza madre e figlio segnata da una sistematica sopraffazione, ma piuttosto quella di un rapporto familiare profondamente conflittuale, fatto di litigi continui e tensioni reciproche.

Un contesto che, alla luce delle prove raccolte e rivalutate in appello, non è stato ritenuto sufficiente a sostenere l’accusa di maltrattamenti. Da qui la decisione della Corte di assolvere l’imputato con la formula piena “perché il fatto non sussiste”, ribaltando così la condanna pronunciata in primo grado.

